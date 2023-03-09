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Госдуме предложат закрывать кредиты родителям погибших на спецоперации военных

В ГД внесут проект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших участников СВО

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Depositphotos

Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации внесет в Госдуму проект закона о прекращении кредитных обязательств родителям и усыновителям погибших участников спецоперации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Единой России».

В сообщении говорится, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции выдвинет инициативу о прекращении кредитных обязательств родителям и усыновителям погибших на фронте солдат. Предполагается, что это нововведение позволит защитить участников боевых действий и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами.

«Члены рабочей группы по вопросам СВО обсудили с представителями российских банков и Центробанка реализацию закона о кредитных каникулах», — говорится в релизе.

В сентябре прошлого года сообщалось, что банки и депутаты не смогли договориться о списании долгов погибших участников спецоперации.

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