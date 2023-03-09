Netblocks: на Украине из-за отключений энергоснабжения обвалился интернет

Международная служба мониторинга интернета Netblocks заявила, что в нескольких районах Украины наблюдается значительное снижение подключения к интернету.

«Метрики показывают значительное снижение подключения к интернету в нескольких регионах Украины — в основном из-за аварийного отключения электроэнергии, за которым последовало быстрое восстановление», — отмечается в сообщении службы мониторинга.

По информации Netblocks, cильнее всего сеть упала в Николаеве, Одессе, Харькове и Житомире.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ограничения энергоснабжения в ночь на 9 марта были введены во всех регионах страны. По его словам, в некоторых регионах были повреждены объекты критической инфраструктуры.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в украинской столице применялись экстренные отключения энергоснабжения. Он отмечал, что Киев обесточен на 15%.

24 февраля 2022 года Путин сообщил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).