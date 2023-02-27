Hamshahri: Иран решил перенять успешный опыт России по укреплению рубля

Иранский Центробанк собрался последовать российскому примеру ради укрепления собственной нацвалюты. Об этом пишет Hamshahri.

Центробанк Исламской Республики утвердил новый пакет мер по укреплению национальной валюты. Пакет включает рекомендации, которые ориентированы на использование прошлогоднего опыта России по укреплению рубля. Речь идет о том, что все валютные поступления и резервы, возникающие благодаря экспортным операциям страны, будут регулироваться ключевой ставкой, вводимой Центральным банком.

В публикации отметили, что когда Россия использовала подобную стратегию, то она смогла укрепить курс рубля, который резко обвалился после начала спецоперации на Украине. Кроме того, российская валюта не только достигла значений до начала спецоперации, но и смогла еще больше усилиться.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что введение российской модели в Иране пройдет успешно, так как иранская и российская экономики достаточно схожи из-за того, что они основаны на продаже природных ресурсов и на производстве технологий для экспорта ресурсов.

18 февраля «Коммерсантъ» писал, что курс доллара к концу недели смог обновить 10-месячный максимум, при этом массовые продажи валюты экспортерами и спекулянтами смогли утянуть курс американской валюты вниз. Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас происходит активизация валютного рынка в России из-за того, что пик налогового периода (27–28 февраля) уже близко. При этом валюту кроме экспортеров продавали спекулянты.