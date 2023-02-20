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Росстат: ВВП России снизился на 2,1% за 2022 год

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Максим Блинов/РИА «Новости»

ВВП России в 2022 году снизился на 2,1% — такие предварительные оценки предоставил Росстат. В текущих ценах объем российского ВВП в прошедшем году составил 151,4556 трлн рублей.

В ряде отраслей объемы производства возросли. Так, в аграрном секторе зафиксирован рост на 6%, в строительном — на 5%, военного и социального обеспечения — на 4%. В сфере розничной торговли наблюдается спад на 13%, в сфере здравоохранения — на 3,4%. При этом чистые налоги на продукты сократились на 10%.

Объем чистого экспорта составил 19 762,4 млрд рублей, валовое накопление — 34 427,8 млрд рублей.

При этом в 2021 году российская экономика выросла на 5,6%. Высокий темп прироста объясняется заниженной динамикой ВВП в кризисный 2020 год.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза планируют окончательно согласовать десятый пакет санкций против России 22 февраля. Из-за санкций Минэкономразвития заявило о пересмотре стратегии низкоуглеродного развития.

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