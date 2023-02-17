Mercedes-Benz нарастила чистую прибыль до рекордных €14,8 млрд, несмотря на уход из России

По итогам 2022 года чистая прибыль автомобильной компании Mercedes-Benz стала рекордной и достигла отметки €14,8 млрд. Этот показатель увеличился на 34%, несмотря на уход германского производителя с российского рынка, сообщается в отчетности фирмы.

При этом выручка от продолжающейся деятельности составила €150 млрд, увеличившись за 12 месяцев на 12%. Успешным для компании также стал и четвертый квартал прошлого года. За этот период времени производитель нарастил прибыль на 16%, до €41 млрд. Кроме того, чистая прибыль концерна увеличилась до €4 млрд (+63%), уточняется в документе.

За прошедший год больше всего автомобилей компания продала в странах Азии. Большую часть вырученных денежных средств производитель получил от китайских покупателей. В этой стране за 12 месяцев приобрели 753 851 машину (+3%) данной марки, а во всем регионе — 988 210 шт. (+6%), заключается в отчете.

8 февраля газета «Известия» сообщила, что в январе 2023 года на российском рынке количество объявлений о продаже подержанных машин премиум-класса выросло на 63% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Наиболее активно россияне по итогам первого месяца текущего года выставляли на продажу автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche, Infiniti и других.