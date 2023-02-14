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Путин отметил важность защиты бизнеса в РФ от необоснованного преследования

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Михаил Метцель/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что защита российского бизнеса от необоснованного уголовного преследования важна в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас не может сказать, предполагается ли как-то привлекать бизнес к специальной военной операции. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга. Он также обратил внимание, что предприниматели участвуют в работе, направленной на поддержку Вооруженных сил Российской Федерации.

14 февраля стало известно, что постпреды стран Евросоюза на заседании в среду, 15 февраля, намерены поднять вопрос с созданием специальной группы по «использованию замороженных активов» России.

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Санкции против России
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