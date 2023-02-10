Брат основателя Sela Бориса Остроброда раскрыл обстоятельства его гибели в Латвии

Основатель российского ретейлера текстильных изделий Sela Борис Остроброд утонул в озере в Латвии в результате аварии. Новость сообщил брат Бориса и сооснователь компании Аркадий Пекаревский на своей странице в социальной сети.

Брат погибшего и сооснователь компании Аркадий Пекаревский объяснил смерть Остроброда «трагической случайностью». По словам Аркадия, основатель Sela утонул, не сумев выбраться из автомобиля, соскользнувшего в озеро на латвийской дороге. Мужчине было 65 лет.

Ранее стало известно, что похороны Бориса Остроброда состоятся в Израиле.

Компания Sela была открыта в 1991 году и сейчас принадлежит Melon Fashion Group, которая также владеет брендами Zarina, befree и Love Republic. Генеральным директором Melon Fashion Group является Михаил Уржумцев. Основная специализация Sela — продажа одежды для детей и беременных. Сообщалось, что с целью сохранить бизнес на фоне потрясений российской экономики в 2022 году в компании приняли решение поднять цены на старые партии товаров до 180% от первоначальной стоимости.