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Нидерланды за полгода предоставили Украине военную помощь на сумму €1,07 млрд

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За последние шесть недель военная помощь Нидерландов Украине достигла €1,07 млрд, сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо министра обороны страны Кайсы Оллонгрен палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента).

«Общая стоимость военной помощи Украине по состоянию на 24 января составила около €1,07 млрд», — говорится в документе.

В письме уточняется, что из указанной суммы, €463,8 млн были потрачены на военную технику и оборудование, которые Нидерланды поставили Украине.

В предыдущем отчете от 16 декабря 2022 года Оллонгрен заявляла, что общая сумма военной помощи Украине составляла €987 млн.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на официальные лица, писало, что США и страны Евросоюза обсуждают возможность одобрения поставок на Украину истребителей F-16 через Данию и Нидерланды.

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