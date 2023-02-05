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Аналитик Николаев предрек продолжение роста цен на плодоовощную продукцию в России в 2023 году

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Depositphotos

В 2023 году цены на различные категории продуктов питания на российском рынке продолжат увеличиваться. Тенденция затронет и плодоовощную продукцию, приводит слова главного научного сотрудника Института экономики РАН Игоря Николаева газета «Московский Комсомолец».

«За две недели (с 1 по 16 января) свежие огурцы выросли в цене больше чем на 19% к концу декабря, помидоры на 17%, морковь на 10%. И это очень значительный рост. То есть продолжается подорожание плодоовощной продукции, которое было зафиксировано в декабре. К сожалению, можно прогнозировать, что этот рост будет и дальше», — заявил Николаев.

По словам члена Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Анны Вовк, главным фактором подорожания овощей в прошлом году стала сезонность. В то же время объемы предложения таких видов плодоовощной продукции, как помидоры, огурцы и баклажаны, по-прежнему остаются ограниченными.

«В этом году количество предложений (по различным категориям плодоовощной продукции — «Газета.Ru») не такое большое, поэтому снижения или стабилизации цен ждать не приходится. Тенденция к их росту никуда не исчезнет», — заключила Вовк.

3 февраля издание «Фонтанка» со ссылкой на данные Росстата и местные статические ресурсы стран сообщило, что в Россию стали завозить меньше помидоров. В прошлом году поставки томатов из Китая, Турции, Грузии, Сербии и Северной Македонии на российский рынок упали в несколько раз по сравнению с годом ранее.

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