Индия нарастила объем поставок бензина и дизельного топлива в США за счет нефти из России

США купили у Индии в январе 2023 года 89 тыс. баррелей дизельного топлива и бензина в сутки, что стало максимальным значением за последние четыре года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«Около 89 тыс. баррелей индийского бензина и дизеля достигли Нью-Йорка в этом месяце (январь), что стало наибольшим (значением) примерно за четыре года», — сказано в публикации.

Отмечается, что индийские компании направляют в США нефтепродукты российского происхождения. По данным Kpler, в январе Индия покупала у России в среднем 1,39 млн баррелей сырья, которое продается с существенной скидкой.

На этой неделе британский журнал The Economist написал, что Россия по-прежнему может экспортировать свою нефть даже после введения западных санкций.

Накануне агентство Bloomberg предупредило о возможном скачке цен из-за ограничения Евросоюза (ЕС) на поставки нефтепродуктов из России с 5 февраля 2023 года. В том числе мера может привести к дефициту топлива в США уже к лету.