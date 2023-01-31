В правительство внесен проект об увольнении начальников за конфликт интересов подчиненных

В правительство России внесен законопроект, предлагающий увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты, передает РИА Новости.

Ранее газета РБК сообщала, что Минтруд РФ предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных и тем самым ужесточить антикоррупционное законодательство. По информации издания, в Министерстве подготовили изменения в закон «О противодействии коррупции».

По данным Министерства, соответствующий законопроект подготовлен в связи с указом президента России Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы. В Минтруде указали, что документ прошел межведомственное согласование и внесен в правительство.

На прошло неделе в Минтруде сообщили, что разница зарплат женщин и мужчин в России достигает почти 28%, однако разрыв сокращается.