Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британский энергооператор заявил о подготовке резервных угольных электростанций

close
100%
Brais G. Rouco/Global Look Press

Компания National Grid, единый оператор энергосистемы Великобритании, распорядилась подготовить резервные угольные электростанции на случай, если холода приведут к повышенному потреблению электроэнергии в стране. Об этом говорится в сообщении оператора в Twitter.

«Оператор единой энергосистемы распространил уведомление, что мы будем прогревать резервные угольные энергоблоки для возможного использования в четверг, 26 января. Это уведомление не служит подтверждением того, что эти объекты будут использованы в четверг, но они будут готовы для задействования оператором единой энергосистемы в случае необходимости», — говорится в сообщении компании.

К подобной мере оператор прибегал 22 января, однако задействование угольных электростанций не понадобилось.

В декабре агентство Reuters со ссылкой на заявление National Grid сообщало, что более миллиона британских семей присоединились к программе по уменьшению энергопотребления в обмен на скидки по оплате счетов за электричество.

По информации Bloomberg, за последний год счета за электроэнергию для многих потребителей в Британии выросли более чем вдвое. Это произошло на фоне энергетического кризиса. Ситуацию также усугубило сокращение поставок российского газа в Европу.

Также сообщалось, что британские власти призвали жителей страны понизить температуру в своих отопительных котлах и избегать потерю тепла через окна и двери.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть