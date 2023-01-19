Новак заявил, что объемы добычи нефти в России по итогам января останутся на уровне декабря

Объемы добычи нефти в России и экспорта сырья в зарубежные страны в январе 2023 года останутся примерно на уровне декабря 2022-го. Слова вице-премьера Александра Новака приводит РИА Новости.

«Что касается добычи и экспорта (нефти — «Газета.Ru») — у нас примерно на уровне декабря месяца», — заявил Новак.

По его словам, российская нефть по-прежнему востребована на мировом рынке у зарубежных покупателей. На долю РФ приходится достаточно большая доля глобальной сырьевой торговли, поэтому спрос на данную продукцию будет сохраняться и в дальнейшем.

«Надо однозначно отметить, мы большие доли занимаем в мире по экспорту, поэтому, конечно, без российской нефти сегодня там обеспечение энергетического баланса труднореализуемо», — заключил Новак.

19 января агентство Bloomberg сообщило, что после ввода европейского эмбарго на поставки российской нефти морским путем ее начали смешивать с сырьем из других источников в Сингапуре и оттуда реэкспортировать по всему миру. Таким образом Москва нашла «лазейку» для обхода западных ограничений.