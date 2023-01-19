Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новак заявил, что объемы добычи нефти в России по итогам января останутся на уровне декабря

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Объемы добычи нефти в России и экспорта сырья в зарубежные страны в январе 2023 года останутся примерно на уровне декабря 2022-го. Слова вице-премьера Александра Новака приводит РИА Новости.

«Что касается добычи и экспорта (нефти — «Газета.Ru») — у нас примерно на уровне декабря месяца», — заявил Новак.

По его словам, российская нефть по-прежнему востребована на мировом рынке у зарубежных покупателей. На долю РФ приходится достаточно большая доля глобальной сырьевой торговли, поэтому спрос на данную продукцию будет сохраняться и в дальнейшем.

«Надо однозначно отметить, мы большие доли занимаем в мире по экспорту, поэтому, конечно, без российской нефти сегодня там обеспечение энергетического баланса труднореализуемо», — заключил Новак.

19 января агентство Bloomberg сообщило, что после ввода европейского эмбарго на поставки российской нефти морским путем ее начали смешивать с сырьем из других источников в Сингапуре и оттуда реэкспортировать по всему миру. Таким образом Москва нашла «лазейку» для обхода западных ограничений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть