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Аналитики JPMorgan посоветовали инвесторам скорее избавиться от американских акций

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Аналитики крупнейшего в США финансового холдинга JPMorgan считают, что инвесторам пора продать американские акции и зафиксировать прибыль. Об этом сообщает Markets Insider.

По мнению аналитиков, инвесторов, которые в ближайшее время не начнут продавать эти бумаги, ждут неприятные сюрпризы. Они пояснили, что риски рецессии в Штатах остаются весьма высокими, Федрезерв США с большой долей вероятности будет проводить жесткую денежно-кредитную политику и поднимать ставку рефинансирования на фоне роста цен. Все это будет негативно влиять на рынок акций. Поэтому инвесторам лучше избавиться от бумаг, зафиксировав прибыль. Наибольший доход, по мнению аналитиков, могут принести акции компаний энергетического сектора.

Из-за рекордной за последние сорок лет инфляции ФРС уже в декабре повышала ключевую ставку до 4,5% годовых. Повышение составило 0,5 процентных пункта. Всего за прошлый год финансовый регулятор США семь раз поднимал ставку.

Аналитики допустили, что после падения рынок акций перейдет к росту на долгосрочном горизонте. Но прежде стоимость американских бумаг обновит минимумы 2022 года, добавили они.

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