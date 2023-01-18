Путин увидел в низкой инфляции «засады» для российской экономики

Относительно низкий уровень инфляции в России может нести негативные последствия для экономики страны. При таком раскладе существует вероятность определенных «сбоев», приводит слова президента Владимира Путина РИА Новости.

«Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5–7%», — заявил Путин.

По его словам, за последнее время наметилась тенденция к снижению темпов роста цен на внутреннем рынке России. По итогам первого квартала 2023 года уровень инфляции в стране может опуститься с 11,9% в конце 2022 года до около 5%.

«Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению», — заключил Путин.

17 января президент Владимир Путин призвал российские власти добиться «заметного» роста зарплат россиян. При этом инфляция, по его словам, будет прямо влиять на уровень доходов граждан в ближайшее время.