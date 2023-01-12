Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 90% жителей Евросоюза назвали главной проблемой рост стоимости жизни

close
100%
Freepik.com

Рост стоимости жизни – главная проблема, которая волнует 93% европейцев. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Европарлмента и службы «Евробарометр». Больше всего опасений по поводу роста цен высказали граждане Греции (100% респондентов), Кипра (99%), Италии и Португалии (по 98%).

При этом 82% жителей Евросоюза назвали волнующими их проблемами угрозу бедности и социальной изоляции. 81% европейцев заботят изменения климата и возможность втягивания третьих стран в спецоперацию России на Украине.

Кроме того, 49% европейцев уже заявили о том, что их уровень жизни упал. Еще 39% считают, что это может произойти в 2023 году.

Поэтому европейцы ждут от властей новых мер, которые будут способствовать нормализации ситуации, говорится в исследовании.

Исследование было проведено с 12 октября по 7 ноября 2022 года.

Как ранее сообщала турецкая газета Al Ain со ссылкой на последнюю оценку статистической службы Евросоюза, годовая инфляция в еврозоне достигла нового рекордного значения в 10,7% в октябре по сравнению с 9,9% в сентябре. При этом более чем в половине стран европейского региона инфляция дошла до двузначных показателей. Например, в Германии она выросла до 11,6%, а в Нидерландах до 16,8%. По данным газеты, цены на электроэнергию снова стали основным фактором, благодаря которому инфляция в Европе снова росла. В октябре в годовом исчислении они выросли на 41,9% по сравнению с 40,7% в сентябре.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть