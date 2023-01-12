Более 90% жителей Евросоюза назвали главной проблемой рост стоимости жизни

Рост стоимости жизни – главная проблема, которая волнует 93% европейцев. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Европарлмента и службы «Евробарометр». Больше всего опасений по поводу роста цен высказали граждане Греции (100% респондентов), Кипра (99%), Италии и Португалии (по 98%).

При этом 82% жителей Евросоюза назвали волнующими их проблемами угрозу бедности и социальной изоляции. 81% европейцев заботят изменения климата и возможность втягивания третьих стран в спецоперацию России на Украине.

Кроме того, 49% европейцев уже заявили о том, что их уровень жизни упал. Еще 39% считают, что это может произойти в 2023 году.

Поэтому европейцы ждут от властей новых мер, которые будут способствовать нормализации ситуации, говорится в исследовании.

Исследование было проведено с 12 октября по 7 ноября 2022 года.

Как ранее сообщала турецкая газета Al Ain со ссылкой на последнюю оценку статистической службы Евросоюза, годовая инфляция в еврозоне достигла нового рекордного значения в 10,7% в октябре по сравнению с 9,9% в сентябре. При этом более чем в половине стран европейского региона инфляция дошла до двузначных показателей. Например, в Германии она выросла до 11,6%, а в Нидерландах до 16,8%. По данным газеты, цены на электроэнергию снова стали основным фактором, благодаря которому инфляция в Европе снова росла. В октябре в годовом исчислении они выросли на 41,9% по сравнению с 40,7% в сентябре.