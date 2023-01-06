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Мантуров в Мариуполе заявил о планах восстановить работу судоремонтного завода и порта

Вице-премьер — глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров в ходе своего визита в Мариуполь заявил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта будет восстановлена. Об этом в своем Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, Мантуров, находясь в Мариуполе, заявил о необходимости «комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и мариупольского порта».

«И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены», — добавил врио главы ДНР.

Кроме того, по данным Пушилина, Мантуров посетил предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», а также завод им. Ильича.

«Для нас очень ценно воссоздать тот промышленный потенциал, который был у Донбасса, который остается у Донбасса», — написал он.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что пороховая и боеприпасная отрасли в России нуждаются в кратном наращивании объемов производства, чтобы обеспечить потребности спецоперации ВС РФ.

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