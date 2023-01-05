В Ростех войдут свыше 10 военных заводов

Более 10 военных заводов боеприпасов и спецхимии войдут в госкорпорацию »Ростех». Об этом говорится на портале правовой информации.

Сообщается, что 100% акций этих предприятий, находящихся в федеральной собственности, предписано передать в качестве имущественного взноса «Ростеху».

Речь идет об Алексинском химическом комбинате в Тульской области, «Авангарде» в Башкирии, «Анозите» в Новосибирской области, заводе имени Морозова в Ленинградской области, государственном НИИ химических продуктов в Татарстане, Казанском государственном казенном пороховом заводе в Татарстане, НПО «Казанский завод точного машиностроения» в Татарстане, заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области, комбинате «Каменский» в Ростовской области, ФКП «Самарский завод «Коммунар», Пермском пороховом заводе, Саранском механическом заводе, федеральном центре двойных технологий «Союз» в Московской области и Тамбовском пороховом заводе.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что пороховая и боеприпасная отрасли в России нуждаются в кратном наращивании объемов производства, чтобы обеспечить потребности российской специальной военной операции.