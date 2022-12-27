Белоусов: экономика России в марте могла «пойти вразнос»

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что испытывал опасения по поводу потери управляемости экономики России в марте, так как система могла «пойти вразнос».

«Прежде всего нам удалось сохранить управляемость <...>. Были две серьезные точки: март (начало марта особенно) и вторая точка — примерно конец апреля-июнь, этот промежуток», — сказал он, добавив, что система могла «пойти вразнос», если бы «процессы хаоса продолжали нарастать».

Как подчеркнул Белоусов, в марте в один момент ему казалось, что Россия движется в подобном направлении.

По словам вице-премьера, управляемость российской экономики удалось сохранить благодаря круглосуточной работе в тот период Минтранса, Минпромторга и Банка России.

Ранее Белоусов заявил, что 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год.