ФАС разрешила «Джамилько» выкупить российский бизнес британской Mothercare

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство АО «МФК Джамилько» о приобретении бывшей франчайзинговой сети британской компании Mothercare ООО «Монэкс трейдинг». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

16 ноября «Джамилько» обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу приобретения компании «Монэкс Трейдинг», принадлежащей кувейтской Alshaya Group. Руководство арабской компании приняло решение покинуть российский рынок в связи с действием международных санкций.

«ФАС согласовала ходатайство АО «МФК Джамилько» о приобретении ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ». В результате сделки приобретатель увеличит количество своих магазинов за счет магазинов ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», расширит штат сотрудников до 900 человек, а также будет развивать бизнес в смежной сфере розничной торговли», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Подобная сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли одежды и обуви. Кроме того, данное соглашение позволит сохранить рабочие места и обеспечить работоспособность компании на внутреннем рынке. Однако ФАС не устроило, что фирма «Джамилько» заключила сделку с Alshaya Group до ее непосредственного одобрения со стороны ведомства. За это ретейлеру грозит привлечение к административной ответственности, заключили в Антимонопольной службе.