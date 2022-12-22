Курс доллара упал ниже 70 рублей

Доллар стал стоить 69,94 руб., а юань — ниже 10 руб., что свидетельствует об укреплении российской валюты. Это следует из данных Мосбиржи.

Согласно ее информации, курс доллара расчетами «завтра» на момент 17:15 мск падал на 1,06 руб., до 69,94 руб. При этом курс юаня снизился до 9,94 руб., а евро — на 1,22 руб., то есть до 74,39.

Ранее ТАСС со ссылкой на ежемесячный бюллетень системы SWIFT сообщал, что объем платежей в юанях в ноябре 2022 года увеличился на 15,6%, тогда как объем платежей в других иностранных валютах – всего лишь на 3,9%. Таким образом, глобальные расчеты в юанях обогнали по росту другие валюты в четыре раза.

По данным SWIFT, сейчас юань занимает пятое место по востребованности в глобальных платежах. Доля китайской национальной валюты в ноябре составила 2,37%. По сравнению с октябрем показатель вырос на 0,6 процентных пункта. В международных расчетах китайская валюта находится на 6-м месте. Ее доля в ноябре составила 1,63%.