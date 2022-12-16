EUobserver: Венгрия настояла на исключении из 9-го пакета санкций ЕС трех министров РФ

Венгрия настояла на том, чтобы российских министров энергетики, спорта и здравоохранения не включали в девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

Речь идет о министре энергетики Николае Шульгинове, министре спорта Олеге Матыцине и министре здравоохранения Михаиле Мурашко.

«Всегда дружественная России Венгрия настояла на исключении из девятого черного списка [ЕС] трех имен — российских министров энергетики, здравоохранения и спорта», — пишет портал.

По информации портала, это было сделано в последнюю минуту перед согласованием девятого пакета санкций.

15 декабря страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России. Как писало агентство Reuters, пакет санкций окончательно согласован, формальные письменные процедуры будут завершены к полудню 16 декабря.