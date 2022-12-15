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Индия оказалась единственной страной, у которой Россия брала кредит в 2021 году

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Depositphotos

Индия стала единственной страной, перед которой у России по итогам прошлого года выросла задолженность. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.

«Самая большая задолженность среди государств у России перед Индией — за год она выросла в 3,2 раза, до $610 млн. При этом впервые Индия предоставила Москве кредит по итогам 2020 года на 190$ млн», — отметили в публикации.

При этом перед Францией и Южной Кореей Россия смогла уменьшить размер своих долгов. Например, задолженность перед Южной Кореей достигла $279,7 млн, понизившись сразу на 20%. Размер долгов перед Францией сократился на 34%, до $315,6 млн.

По данным агентства, основная часть внешнего долга России приходится на крупных институциональных кредиторов, которые никак не связаны с государствами. В целом же весь внешний долг страны, по итогам прошлого года, поднялся на 4,4%, достигнув отметки в $481,4 млрд.

14 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка сообщало, что Россия в 2021 году впервые с начала 1990-х годов предоставила кредит Ирану, однако крупнейшими должниками РФ по итогам прошлого года оказались Белоруссия, Бангладеш и Индия. Всего 38 стран мира должны РФ более $26 млрд, из них около трети приходится на Белоруссию.

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