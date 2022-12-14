Глава Минсельхоза Патрушев назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты в России

Ситуация с ценами на продуктовом рынке достаточно стабильная, а при необходимости могут быть предприняты соответствующие меры. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Темпы роста цен у нас ниже мировых. Продолжаем и будем продолжать мониторинг вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития. При необходимости примем дополнительные меры», – отметил Патрушев.

По его словам, продовольствие из России ценится и узнаваемо во всем мире из-за его высокого качества. При этом такая ситуация является результатом многолетней работы, в том числе и в сфере прослеживаемости при помощи информационных систем.

Он добавил, что одна лишь система Россельхознадзора «Меркурий» каждый год выявляет свыше 60тыс. нарушений во время производства продуктов. Благодаря этому многие покупатели оказались ограждены от некачественных товаров.

13 декабря руководитель отдела маркетинга омниканального бизнеса «Перекрестка», X5 Group Анатолий Комков заявил, что сыр, мандарины и сладкие напитки — самые популярные в России продукты в период зимних праздников. По словам эксперта, в список основных покупок потребителей традиционно входят ингредиенты для салатов оливье, селедки под шубой и мимозы, а также мандарины, конфеты, сыр и красная рыба.