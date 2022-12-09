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Путин допустил резкое снижение инфляции в России ниже 5% в первом квартале 2023 года

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Валерий Шарифулин/РИА Новости/POOL

Президент России Владимир Путин заявил, что в первом квартале (январь — март) 2023 года в годовом выражении инфляция может опуститься ниже 5% при ожидании показателя на уровне 12,2% в 2022 году. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), написало агентство «Интерфакс».

«Инфляция в этом году будет примерно 12,2%, по итогам следующего квартала может к 5% подойти, а может быть и ниже. У нас очевидный тренд на снижение инфляции», — сказал президент.

По его словам, спад ВВП России в 2022 году ожидается в районе 2,9%, в 2023 году — на уровне 0,9%.

Ранее 9 декабря президент Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции. В конце ноября российский лидер говорил, что ждет снижения уровня инфляции в начале 2023 года.

Во второй половине июля российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12 — 15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5 — 7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году равны 4%.

В сентябре министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по снижению ВВП России в этом году с 4,2% до 2,9%.

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