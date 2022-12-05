В Кремле прокомментировали ограничение цен на российскую нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение потолка цен на российскую нефть в Евросоюзе и нефтяное эмбарго не повлияют на ход специальной военной операции (СВО) на Украине , однако скажутся на стабильности мирового рынка.

По словам представителя Кремля, российская экономика обладает необходимым потенциалом для обеспечения нужд и потребностей СВО.

«И подобные меры на это не повлияют. Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации», — отметил Песков.

5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Теперь ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Кроме того, с 5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия не будут перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

Как ранее писало китайское издание Global Times, потолок цен на российскую нефть может сильнее всего ударить по странам Евросоюза. По мнению авторов статьи, Европе следует готовиться к более высоким ценам на энергоносители.