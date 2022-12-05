Bloomberg: планы Германии по началу импорта СПГ в этом году могут сорваться из-за погоды

Планы Германии по началу импорта сжиженного природного газа (СПГ) в этом году могут быть сорваны из-за погодных условий. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, работы на первых терминалах пришлось прервать из-за сильного ветра, низких температур и высоких волн. Также из-за погодных условий может быть отложен ввод в эксплуатацию некоторых проектов, запуск которых должен был состояться до конца года.

«Есть один фактор, который сейчас для нас просто непредсказуем: погода. Это может быть ключевым фактором возможной задержки <...> Но мы по-прежнему уверены, что сможем завершить строительство проекта в этом году», — заявил генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах, чья компания строит терминал СПГ в северо-западном порту Вильгельмсхафена.

Ранее сообщалось, что Катар подписал соглашение с Германией на поставку СПГ с 2026 года.