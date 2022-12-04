Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Белоруссия продолжит платить в рублях за поставляемые из России энергоносители

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Минск продолжит в 2023 году рассчитываться за поставляемые из России энергоносители российскими рублями. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минфина Белоруссии.

В первой половине апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск начнет рассчитываться за газ и нефть из России в российских рублях уже в 2022 году.

Затем в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявиля, что Минск и Москва перешли на торговлю в рублях, в том числе по энергоресурсам.

Новость дополнятся.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть