Белоруссия продолжит платить в рублях за поставляемые из России энергоносители

Минск продолжит в 2023 году рассчитываться за поставляемые из России энергоносители российскими рублями. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минфина Белоруссии.

В первой половине апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск начнет рассчитываться за газ и нефть из России в российских рублях уже в 2022 году.

Затем в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявиля, что Минск и Москва перешли на торговлю в рублях, в том числе по энергоресурсам.

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