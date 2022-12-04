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Компании Хайнаня сэкономили более $129 млн с помощью политики нулевых тарифов

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Политика нулевых тарифов на сырье и вспомогательные материалы, которая действует с декабря 2020 года в китайской провинции Хайнань, помогла местным компаниям сэкономить при закупке товаров за границей по меньшей мере 900 млн юаней (около $129,7 млн), сообщил информационный ресурс Hinews.cn.

Отмечается, что с конца 2020 года местные предприятия импортировали товаров на сумму 7 млрд юаней (около $990 млн).

Нововведение освободило товары, в том числе от импортных пошлин. Изначально список сырья и вспомогательных материалов насчитывал 169 позиций, затем его расширили до 356. В перечень включили сельхозпродукцию, уголь, химикаты, детали для авиа- и судостроения, товары, связанные с биоинженерией и фармацевтикой.

Издание пишет, что расширение списка ускорило развитие зоны высоких технологий городского округа на острове Хайнань — Хайкоу, входящего в число ключевых индустриальных парков провинции.

В апреле 2021 года губернатор провинции Хайнань Фэн Фэй сообщил, что в этот курортный регион пришли инвесторы из России и еще 80 стран. Тогда эксперты рассказали «Газете.Ru», что на острове создали райские условия для вложений, однако предприниматели из России на тот момент не умели пользоваться китайскими зонами свободной торговли.

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