Глава Минфина: Египет надеется получить первый транш от МВФ в размере $750 млн в декабре

Каир рассчитывает на получение первого транша кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) в декабре 2022 года. Об этом сообщил министр финансов республики Мухаммед Мааит, сообщила газета Al-Mal.

Мааит рассчитывает, что Египет получит $750 млн, что составляет 25% от общей суммы программы финансовой поддержки от международной организации.

«МВФ оценил дефицит финансирования в течение четырех лет, на которые рассчитана программа, в $16 млрд или $4 млрд ежегодно», — сказал глава египетского Минфина.

Каир обратился к МВФ с просьбой о финансовой помощи в марте 2022 года. Деньги Египту требуются для реализации комплексной экономической программы на фоне событий вокруг Украины. С 2016 по 2019 годы Каир получил кредит от МВФ в размере около $12 млрд на экономические реформы.

Во второй половине сентября глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что администрация рассчитывает на рост прибыли на $700 млн ежегодно после повышения платы за проход кораблей через эту водную артерию.