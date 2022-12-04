The Hill: к США и G7 приближается историческое фиаско из-за потолка цен на нефть из России

США и страны G7 могут в скором времени потерпеть историческое фиаско из-за введенного потолка цен на нефть из России. Об этом изданию The Hill заявил аналитик Питер Доран.

«Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. В настоящее время на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти. Поэтому велик риск того, что после введения ограничений цены на нефть взлетят», — отметил Доран.

По его словам, ситуация усложняется тем, что в этот же день начнет действовать ограничение на покупку поставляемой по морю нефти из России, которое вводит Евросоюз (ЕС). При этом еще летом США и их союзники считали потолок цен на нефть элегантным решением проблемы по снижению доходов России. Однако сейчас ситуация изменилась в другую сторону.

Он добавил, что даже если план по введению предельных цен сработает, Россия все равно будет получать большие доходы от продажи нефти из-за низкой себестоимости ее добычи. Сейчас добыча одного барреля оценивается в $20-40, что значительно ниже потолка цен.

3 декабря в релизе Еврокомиссии сообщалось, что согласованный странами Евросоюза потолок цен на нефть из России предполагает период плавного перехода.