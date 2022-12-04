Японские власти хотят нарастить число работающих на природном газе электростанций

Правительство Японии, работая совместно с частными организациями, собирается увеличить число электростанций, которые работают на природном газе. Об этом пишет газета Nikkei.

«Министерство экономики, торговли и промышленности рассчитывает, что к 2030 году будет введено в эксплуатацию порядка семи-восьми электростанций на газе, способных вырабатывать около 6 тыс. МВт энергии», — отметили в публикации.

По данным издания, японские власти также хотят в какой-то степени покрыть расходы на строительство новых или модернизацию уже работающих объектов.

В статье добавили, что для бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией энергокомпании страны должны удерживать в районе 3% коэффициент резервирования, который показывает отношение запасов к спросу. Однако этой зимой, по прогнозам экспертов, этот показатель может упасть до -0,6%, что грозит отключением электричества.

В начале ноября глава японской компании Itochu, принимающей участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил, что страна не выдержит без российских нефти и газа. Он отметил, что в отличие от Европы или США, Япония почти полностью зависит от зарубежных поставок энергоносителей. Таким образом, по его мнению, Токио не может разорвать связи с Москвой.