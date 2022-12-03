Премьер Японии Кисида заявил о выделении Молдавии экономической помощи в размере $27 млн

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны выделит Молдавии $27 млн в качестве помощи для решения проблем в сфере энергетики и продовольствия. Об этом он сообщил в Токио во время встречи с президентом Молдавии Майей Санду, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Asahi.

«Мы намерены выделить Молдавии, обеспокоенной нехваткой энергии и другими проблемами, дополнительную помощь в размере 27 млн долларов для решения проблем в области здравоохранения, продовольствия, энергетики», — сказал Кисида.

По его словам, Япония также рассматривает возможность продолжения финансовой поддержки Молдавии за счет инвестиций со стороны японского бизнеса.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла в интервью телеканалу NHK, что вступление в Евросоюз — сейчас единственный способ выжить для страны. По ее словам, это усилит безопасность и даст больше возможностей для экономического развития.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Соединенные Штаты попросили у конгресса $1,1 млрд на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии. По его словам, соответствующий запрос уже передан в конгресс.