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Минфин и ЦБ внесли в кабмин доработанный проект развития финрынка России до 2030 года

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Министерство финансов и Центробанк доработали проект стратегии развития финансового рынка России до 2030 года и внесли его на рассмотрение в правительство. Среди приоритетов — трансформация системы платежей и расчетов с «дружественными» странами, защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация финрынка и другие, сообщается на сайте валютного регулятора.

«Цели документа — содействие развитию и структурной трансформации российской экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

При этом основной задачей станет трансформация структуры российской экономики с акцентом на внутренние источники финансирования инвестиций. Данная цель во многом обусловлена действием масштабных международных санкций против страны, уточнили в Центробанке.

«В новых условиях усиливается роль финансового рынка. Авторы стратегии выделяют в качестве одной из приоритетных задач обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям», — заключили в ЦБ.

29 ноября Центробанк предложил так называемым «недружественным» странам уступки за смягчение санкций против российского финансового сектора. Среди вариантов — либерализация валютного контроля. Однако для этого западные страны должны разморозить заблокированные российские активы.

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