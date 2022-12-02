Bloomberg: экспорт нефти из Саудовской Аравии в США и Китай резко снизился в ноябре

Саудовская Аравия поставила США и Китаю по итогам ноября гораздо меньший объем нефти, чем в октябре. Показатели упали на 300 тыс. и 304 тыс. баррелей в сутки соответственно, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.

«Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США снизился по сравнению с октябрем на 304 б/с — до 83 тыс. б/с. Это самый низкий показатель с 2017 года. Объем поставок в Китай в ноябре составил 1,6 млн б/с, что на 300 тыс. б/с меньше, чем в прошлом месяце», — говорится в материале.

Объемы поставок нефти из Саудовской Аравии в Китай оказался на минимальном уровне с 2020 года. Объемы экспорта сырья в КНР и США из королевства стали «исключительно малы». Для сравнения, в сентябре поставки нефти из Саудовской Аравии в Штаты достигли самого высокого за последние два года показателя — 667 тыс. баррелей в сутки, уточняется в статье.

1 декабря заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо заявил, что Евросоюз (ЕС) сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря разногласия с Польшей. Ранее агентство Reuters сообщило, что послы ЕС почти согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60. В то же время Варшава настаивала на установлении планки $30.