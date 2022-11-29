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Reuters: Россия хочет закупить у Индии товары, необходимые для работы ключевых отраслей

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Минобороны России

Россия направила Индии список из более чем 500 товаров, необходимых стране для поддержки работы ключевых отраслей на фоне санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в этот перечень вошли детали для автомобилей, самолетов и поездов. Источник в индийском правительстве назвал список необычным по своему масштабу.

Отмечается, что пока не ясно, какие товары в конечном итоге будут поставлены в Россию.

По итогам 2022 года ВВП России сократится менее чем на 3%, ожидают в правительстве. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, прогнозы экспертов существенно улучшились по сравнению с первым полугодием. Однако он призвал продумывать меры на случай ухудшения экономической ситуации. Прежде всего стоит обратить внимание на «дальнейшую перестройку платежного баланса, девалютизацию экономики и расширение международных расчетов в рублях».

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис обвинил Турцию в получении «особой» экономической выгоды благодаря обходу антироссийских санкций, в то время как Греция и другие государства вынуждены платить цену за введенные ограничения.

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