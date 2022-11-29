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«Известия»: правительство РФ просят освободить пенсионеров от налогов на второй дом-дачу

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К премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились от риелторского бизнеса с просьбой освободить пенсионеров от имущественного налога, если у них в собственности два дома, второй из которых — дача, сообщает газета «Известия».

В настоящее время пожилые люди освобождены от налога за недвижимость, если в собственности находятся разные ее виды — например, квартира, дом, гараж.

В публикации говорится, что в пресс-службе кабмина сообщили о перенаправлении инициативы на проработку в Минфин на рассмотрение.

Кроме этого, идею новой льготы поддержали в Госдуме. При этом депутаты отметили важность проработки мер, исключающих возможности махинации, чтобы на пенсионеров не стали фиктивно оформлять элитную недвижимость.

Ранее сообщалось, что в декабре Государственная дума может принять в первом чтении законопроект, освобождающий обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ.

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