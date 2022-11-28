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В России могут запретить комиссии при подключении к договорам коллективного страхования

«Известия»: ЦБ может запретить комиссии при подключении к договорам коллективного страхования

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Global Look Press

Центральный банк (ЦБ) может запретить взимать комиссии банками при подключении заемщика к договорам коллективного страхования при кредитовании. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По его словам, Центробанк поддерживает изменения в законодательство, связанные с исключением получения комиссии кредиторами при подключении к договорам коллективного страхования.

«Ведь в указанном случае он действует исключительно в собственных интересах, и при этом не создается отдельное имущественное благо для заемщика», — сказал депутат.

Издание пишет, что проблема комиссий состоит в том, что банки берут повышенное вознаграждение и их сумма может доходить до 95% от той, которую заемщик заплатил за услугу страхования.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ, регулятор проводит работу, направленную на повышение защиты прав заемщиков, которых подключают к договорам коллективного страхования при заключении кредитного договора. Там отметили, что в Центробанке считают целесообразным внесение дополнений в закон о потребительском кредите, «реализация которых поможет решить проблему высоких комиссий в этих случаях».

«Сейчас эти предложения находятся в стадии обсуждения», — добавили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще страховать загородную недвижимость.

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