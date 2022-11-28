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На Украине рассказали, на сколько им еще хватит ядерного топлива

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РИА Новости

Глава украинской энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что запасов ядерного топлива в стране хватит на два года. Далее Украина планирует производить топливо сама по американской технологии Westinghouse. Об этом говорится на сайте «Энергоатома».

«Мы взаимодействуем с одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse Electric по вопросу создания линии производства собственного топлива», — рассказал Котин.

Представитель Украины добавил, что в стране уже производятся головки и хвостовики кассеты. Они прошли лицензирование американцами.

«То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse», – заключил Котин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что существенного прогресса в переговорах касательно создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции не наблюдается.

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