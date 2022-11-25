Спрос россиян на жилье в Турции с целью получения ВНЖ или гражданства увеличился на 70,6%

По итогам октября 2022 года спрос среди граждан России на приобретение недвижимости в Турции увеличился на 70,6% в сравнении с показателями за сентябрь. Россияне интересуются жильем в республике для того, чтобы претендовать на вид на жительство (ВНЖ) или гражданство страны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков компании Skolkovo Realty.

«В октябре 2022 года спрос среди граждан России на приобретение недвижимости в Турции, для того, чтобы претендовать на вид на жительство (ВНЖ) или гражданство, увеличился на 70,6 процента относительно сентября», — говорится в материале.

При этом спрос на приобретение недвижимости, подходящей под условия ВНЖ или гражданства Турции, среди граждан России растет уже второй месяц подряд. В сентябре число подобных запросов увеличилось на 260% по сравнению с августом, уточнили аналитики Skolkovo Realty.

23 ноября эксперты международной консалтинговой компании Kalinka заявили, что россияне стали лидерами среди иностранцев по объемам скупки недвижимости в Турции. По итогам трех кварталов 2022 года они купили 9,31 тыс. квартир и других объектов недвижимости. Этот показатель оказался в 2,6 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года.