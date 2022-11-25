ITV: Лондон передаст Киеву 35 спецмашин и £3 млн на инфраструктуру

Лондон должен передать Киеву 35 спецмашин и £3 млн для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал ITV, ссылаясь на главу британского МИД Джеймса Клеверли.

Сообщается, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете поддержки по случаю своего визита на Украину, который был через несколько дней после визита в Киев премьер-министра страны Риши Сунака. По словам Клеверли, поддержка является «практической».

«Британия направит стране еще 35 специальных машин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин. Глава МИД также объявил о выделении еще трех миллионов фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища», — отметил телеканал.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания скептически относится к призыву президента Франции Эммануэля Макрона к возобновлению мирных переговоров между Украиной и Россией.

18 ноября Макрон выразил надежду, что Украина возобновит диалог, а также заявил, что Китай, Индия и другие государства должны добиваться возвращения Российской Федерации за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине.