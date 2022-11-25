Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

ITV: Лондон передаст Киеву 35 спецмашин и £3 млн на инфраструктуру

close
100%
Frank Augstein/AP

Лондон должен передать Киеву 35 спецмашин и £3 млн для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал ITV, ссылаясь на главу британского МИД Джеймса Клеверли.

Сообщается, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете поддержки по случаю своего визита на Украину, который был через несколько дней после визита в Киев премьер-министра страны Риши Сунака. По словам Клеверли, поддержка является «практической».

«Британия направит стране еще 35 специальных машин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин. Глава МИД также объявил о выделении еще трех миллионов фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища», — отметил телеканал.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания скептически относится к призыву президента Франции Эммануэля Макрона к возобновлению мирных переговоров между Украиной и Россией.

18 ноября Макрон выразил надежду, что Украина возобновит диалог, а также заявил, что Китай, Индия и другие государства должны добиваться возвращения Российской Федерации за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть