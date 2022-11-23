Количество членов Альянса в сфере ИИ в ближайшее время удвоится

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в рамках AI Journey – 2022 сообщил, что количество членов Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее время удвоится благодаря вступлению в него новых компаний.

«Буквально завтра мы объявим о присоединении к Альянсу в сфере искусственного интеллекта новых членов. Это очень известные компании. Да и в целом в ближайшее время количество членов Альянса в сфере ИИ будет только расти», — сказал он.

По его словам, с момента создания Альянса в сфере искусственного интеллекта, объединение стало драйвером регуляторных изменений и национального развития в данной сфере.

Ведяхин напомнил, что за последний год Альянс аккредитовал 10 образовательных программ вузов по ИИ, провел крупнейший в мире школьный конкурс по ИИ, в котором приняли участие свыше 50 тысяч человек. Также был запущен образовательный портал AI Russia, где размещено более 90 уникальных кейсов применения ИИ в 20 различных отраслях.

Альянс стал разработчиком Кодекса этики искусственного интеллекта и организовал площадку для его дальнейшего развития.