На Украине заявили о выводе восьми судов с продовольствием из портов за двое суток

Восемь судов с грузом агропродукции размером почти в 350 тыс. тонн за двое суток вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства инфраструктуры Украины.

«За два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов с 342 тыс. тонн агропродукции на борту для стран Африки, Азии и Европы», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что по «зерновому коридору» в украинскую сторону идут четыре судна для того, чтобы загрузить еще 130,5 тыс. тонн агропродукции.

В публикации указали, что с 1 августа 2022 года из портов Украины было отправлено 11,6 млн тонн продовольствия, которое перевозили 483 корабля.

Ранее в воскресенье совместный координационный центр (СКЦ) сообщил, что пять судов с украинским продовольствием направляются в Китай, Южную Корею, Египет и Бельгию. Они перевозят 244 143 тонны зерна и другого продовольствия. Два танкера Captain Adams (62 тыс. тонн кукурузы) и Tasos (65 тыс. тонн пшеницы) идут в Южную Корею.

До этого президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре еще раз акцентировали важность выполнения зерновой сделки. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что ожидаются официальные объявления от ООН и Турции.