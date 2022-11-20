В Белоруссии заявили о невозможности заменить Tetra Pak «в одночасье» из-за сертификации

Заменить тетрапак в «одночасье» не получится из-за того, что необходимо получить разрешение на использование упаковки. Об этом в онлайн-проекте агентства БелТА «Страна говорит» заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Вадим Шагойко.

«Получение разрешений на использование новых видов упаковки молочных продуктов типа тетрапак в Белоруссии может занимать более года, поэтому полностью в одночасье решить этот вопрос не получается», — отметил Шагойко.

По его словам, уже сейчас на заводах произошли тестовые разливы продукции, и она находится на выдержке. Поэтому, если упаковка рассчитана на 12 месяцев в плане сохранности, то процесс разлива и выдержки должен занять 16 месяцев.

Он добавил, что серьезных проблем в вопросе замены тетрапака не возникает. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками. Кроме того, заводы подобной упаковки есть в России. Также есть планы по строительству такого же на территории Белоруссии. При этом в результате перехода на новую упаковку вместо беленого картона используется серый, но на качестве продукта это никак не отражается.

В конце июля заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко прокомментировала сообщения о передаче российского подразделения Tetra Pak. По ее словам, санкционное давление, с которым столкнулась Россия, сказывается и на иностранных компаниях. При этом зампред правительства РФ подчеркнула, что завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой.