ФАС получила ходатайство о приобретении оператора магазинов Mothercare в России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство от ретейлера АО «МФК Джамилько» (New Balance, Timberland, Dkny, Lee) о покупке ООО «Монэкс трейдинг» (Mothercare, Victoria's Secret, Body Shop). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского ведомства.

«ФАС получила от АО «МФК Джамилько» ходатайство о приобретении ООО «Монэкс трейдинг», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ФАС отметили, что в установленном порядке собираются оценить влияние сделки на российский рынок торговли и принять решение.

В первой половине марта пресс-служба британской компании Mothercare, которая занимается продажей одежды для беременных и маленьких детей, сообщила, что компания решила временно остановить свою деятельность в России.

В середине июля газета «Ведомости» написала, что кувейтская компания Alshaya Group начала искать покупателей на принадлежащую ей британскую сеть магазинов детских товаров Mothercare.

В августе газета «Коммерсантъ» сообщила, что российский магазин детской и женской одежды «Крокид» планирует открыть больше десяти магазинов на месте сети Mothercare.

В конце октября стало известно, что партнер британской компании Mothercare, решившей покинуть российский рынок, начал поиски компании, которой передаст свой бизнес в России.

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