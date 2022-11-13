Глава Минфина США допустила сохранение санкций против РФ после урегулирования на Украине

Глава Минфина США Йеллен: санкции против РФ могут сохраниться после конфликта на Украине

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Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что некоторые американские санкции против РФ могут остаться в силе даже после возможного мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила The Wall Street Journal.

По ее словам, в случае мирного соглашения была бы возможна корректировка санкций. При этом некоторые ограничения продолжали бы действовать, учитывая произошедшее, считает она.

Ранее сообщалось, что власти США все больше обеспокоены возможным прекращением поддержки санкций против России со стороны Евросоюза.

В Европе растет недовольство на фоне ухудшения экономической ситуации, в чем ряд государств обвиняют американскую сторону.

Опасения срыва поддержки санкций против России со стороны ЕС спровоцировали шквал звонков среди высших должностных лиц США. Politico отмечает, что Вашингтон пытается укрепить европейскую поддержку американской стратегии по Украине, которая предполагает последовательное давление на Москву.

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