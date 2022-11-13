Король Иордании призвал к административным реформам и комплексной модернизации экономики

В Иорданском Хашимитском Королевстве необходимо продолжить комплексные преобразования в экономической и административной сферах. Об этом заявил король Иордании Абдалла II, выступая с тронной речью перед нижней палатой Национального собрания (парламент), написало агентство Petra.

«Наша страна нуждается в новой национальной концепции для осуществления программы всеобъемлющей модернизации. <...> Перемены должны произойти в экономической и административной сферах, затронув все государственные учреждения», — сказал монарх.

Он добавил, что власти страны несут ответственность перед будущими поколениями за строительство новой Иордании.

На этой неделе королева Иордании Рания выступила на Парижском форуме мира и призвала общественность давать честную оценку происходящим событиям и делать мир лучше ради будущих поколений.

Во второй половине июня иорданский король Абдалла II заявил, что королевство поддерживает идею создания на Ближнем Востоке военного альянса, подобного НАТО. Как отметил монарх, видение предполагаемого союза должно быть четким, а его роль — достаточно конкретной.