Госдеп США сообщил о возобновлении в Афганистане поддержки малого и среднего бизнеса

Помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад заявил журналистам, что Агентство США по международному развитию (USAID) вновь осуществляет деятельность по поддержке малого и среднего бизнеса в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, международное сообщество потратило примерно $3 млрд на гуманитарную помощь Афганистану, а в будущем нужно фокусироваться не на отправке такой помощи народу страны, а на содействии ее экономике, чтобы она «производила доход и продукцию» для государства.

«Поэтому агентство USAID возобновило некоторую деятельность в Афганистане по поддержке малого и среднего бизнеса», — сказал помощник госсекретаря.

По словам Лу, США будут работать, чтобы Афганистан не превратился в угрозу для своих соседей и для партнеров Вашингтона, а для установления в нем стабильности нужно «победить» террористов. «Талибан» (организация запрещена в России), как он отметил, не должен поощрять террористическую деятельность и ему следует признавать права всех социальных групп страны.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил в интервью «Независимой газете», что США шантажируют руководство «Талибана», побуждая их к дистанцированию от России и Китая.