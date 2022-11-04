Министр Нисимура: правительство Японии приветствует решение Sodeco остаться в «Сахалине-1»

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны приветствует единогласное решение акционеров консорциума Sodeco, которое имеет 30% доли в проекте «Сахалин-1», о сохранении своего участия в нем после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал Нисимура, решение было принято единогласно на основе согласия акционеров.

«Сахалин-1» является очень важным проектом, отметил японский министр.

«Приветствуя это решение, мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором», — подчеркнул он.

Он также добавил, что заявление о согласии принять долю будет подано до 11 ноября, после чего российская сторона будет принимать решение по нему.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании правительством нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому должны были перейти права и обязанности Exxon Neftegaz limited.

Как сообщал NHK, входящие в проект «Сахалин-1» японские компании хотят продолжить участие в нем при новом операторе.

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