NHK: японские компании хотят продолжить участие в «Сахалине-1» при новом операторе

Японские компании, которые входят в проект «Сахалин-1», хотят продолжить участие в нем при новом операторе. Об этом сообщил телеканал NHK, ссылаясь на источники в компаниях.

Отмечается, что корпорации будут продолжать участвовать в проекте и после того, как был учрежден новый оператор «Сахалин-1», к нему перешли права Exxon Neftegaz limited.

В проекте участвует компания Sodeco, которая на 50% принадлежит японскому правительству, кроме того, входят корпорации Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni.

По информации за прошлый год, поставки из России составляют 3,6% импортируемой нефти в Японию. Сейчас японцы, как и другие государства, входящие в G7, ввели запрет на импорт российской нефти и импорт нефти с «Сахалина-1».

Глава Российской Федерации Владимир Путин в начале октября подписал указ насчет того, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта «Сахалин-1», которому должны были перейти права и обязанности Exxon Neftegaz limited.

Зарубежные компании в течение месяца обязаны проинформировать Россию о том, намерены ли они продолжать участие в проекте с новым оператором.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что власти страны хотят сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1».